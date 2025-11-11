Премьер Венгрии прилетит на футбол в Армению

Глава венгерского правительства отправится в Армению с однодневным визитом. Цель поездки – посетить матч квалификации чемпионата мира 2026 года по футболу.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг прилетит в Ереван. Об этом пишут 12 ноября армянские средства массовой информации.

В рамках поездки глава правительства посетит матч сборных Армении и Венгрии по футболу.

Другие подробности предстоящего визита Орбана в Ереван на данный момент неизвестны.

Напомним, матч квалификации чемпионата мира 2026 года между Арменией и Венгрией начнется завтра в 21:00 по ереванскому времени (20:00 мск).

После четырех туров группу F отборочного турнира к ЧМ-2026 возглавляет сборная Португалии, набравшая 10 очков. Второе место с 5 очками занимает Венгрия. На третьей строчке находится Ирландия (4 очка), на четвертой – Армения (3 очка).