Саудовская Аравия и Кувейт нашли новые запасы нефти

Саудовская Аравия и Кувейт объявили о нахождении новых нефтяных запасов. Они находятся в Разделенной зоне.

Саудовская Аравия и Кувейт сообщили об обнаружении новых запасов нефти. Об этом информирует 26 мая Саудовской агентство печати (SPA).

Нефть была найдена на месторождении North Wafra Wara-Burgan, которое находится в 5 км от месторождения Wafra. Открытие состоялось в ходе совместных операций, которые проводятся правительствами двух стран.

Это первое открытие с момента возобновления добычи в Разделенной зоне.

"Это открытие считается очень важным, учитывая его положительное влияние на репутацию обеих стран как надежных мировых поставщиков энергоресурсов и их возможности в секторе разведки и добычи"

– саудовское агентство

Напомним, Разделенная зона - территория между Саудовской Аравией и Кувейтом. Она была создана в 1922 году после подписания Укайрского договора.