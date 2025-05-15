SOCAR намерен приобрести итальянскую нефтяную компанию

SOCAR поборется за право выкупа итальянской нефтяной компании в рамках конкурса, сообщают СМИ.
Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) планирует участвовать в конкурсе на право выкупа нефтеперерабатывающей компании Italiana Petroli (IP) Group, передают СМИ.
Конкурс пройдет в мае. В нем примут участие крупнейшие нефтяные компании мира, в том числе Glencore, Gunvor.
Сообщается, что Italiana Petroli принадлежит НПЗ в Анконе, а также НПЗ SARPOM в Трекате. Компания не только перерабатывает нефть, но и реализует нефтепродукты потребителям в рамках сети из 4 тыс автозаправочных станций, передает haqqin.az.
Отметим, что в настоящий момент компания принадлежит влиятельной семье Бракетти-Перетти.