SOCAR намерен приобрести итальянскую нефтяную компанию

SOCAR поборется за право выкупа итальянской нефтяной компании в рамках конкурса, сообщают СМИ.

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) планирует участвовать в конкурсе на право выкупа нефтеперерабатывающей компании Italiana Petroli (IP) Group, передают СМИ.

Конкурс пройдет в мае. В нем примут участие крупнейшие нефтяные компании мира, в том числе Glencore, Gunvor.

Сообщается, что Italiana Petroli принадлежит НПЗ в Анконе, а также НПЗ SARPOM в Трекате. Компания не только перерабатывает нефть, но и реализует нефтепродукты потребителям в рамках сети из 4 тыс автозаправочных станций, передает haqqin.az.

Отметим, что в настоящий момент компания принадлежит влиятельной семье Бракетти-Перетти.