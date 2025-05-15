Вестник Кавказа

SOCAR намерен приобрести итальянскую нефтяную компанию

SOCAR намерен приобрести итальянскую нефтяную компанию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
SOCAR поборется за право выкупа итальянской нефтяной компании в рамках конкурса, сообщают СМИ.

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) планирует участвовать в конкурсе на право выкупа нефтеперерабатывающей компании Italiana Petroli (IP) Group, передают СМИ. 

Конкурс пройдет в мае. В нем примут участие крупнейшие нефтяные компании мира, в том числе Glencore, Gunvor. 

Сообщается, что Italiana Petroli принадлежит НПЗ в Анконе, а также НПЗ SARPOM в Трекате. Компания не только перерабатывает нефть, но и реализует нефтепродукты потребителям в рамках сети  из 4 тыс  автозаправочных станций, передает haqqin.az.

Отметим, что в настоящий момент компания принадлежит влиятельной семье Бракетти-Перетти.

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