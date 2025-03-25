SOCAR купит долю в израильском проекте Тамар

Госнефтекомпания Азербайджана приобретет 10% акций в проекте разработки месторождения Тамар. Оно было открыто в 2009 году и остается одним из главных газа для Израиля.

Азербайджанская госнефтекомпания (SOCAR) станет обладателем 10% акций в проекте разработки газового месторождения Тамар в Израиле, пишет издание Calcalist.

Сделку по продаже одобрило антимонопольное управление Израиля. Для полного завершения необходимо одобрение со стороны Нефтяного совета при израильском Минэнерго.

Газета пишет, что SOCAR получил разрешение с условием, что компания не будет эксплуатировать газовые месторождения в районах, где имеются лицензии на разведку в Израиле.

При этом стоит добавить, что на портале Антимонопольного управления по состоянию на 5 мая, материалы соглашения с SOCAR по проекту находились в списке рассматриваемых.

Месторождение Тамар было открыто в 2009 году и остается одним из главных источников газа для Израиля. Предполагаемые запасы газа составляют 13,73 трлн куб футов.

SOCAR в январе заключил соглашение с компанией Union Energy, владельцем которой является миллиардер Аарон Гобер Френкель, о покупке 10% доли участия в проекте Тамар.