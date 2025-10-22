Санкции ЕС не повлияют на российскую туриндустрию

В АТОР заявили о том, что запрет европейским туроператорам организовывать туристические поездки на территорию России никак не скажется на российском рынке.

В Ассоциации туроператоров России прокомментировали очередные антироссийские санкции ЕС, в частности запрет европейским туроператорам организовывать путешествия в Россию.

По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, этот запрет никак не скажется на российской туриндустрии, так как и до этого процент гостей из стран ЕС в Россию был небольшим – многие путешественники организовывали свои путешествия самостоятельно, не прибегая к услугам европейских туроператоров.

"Российские туроператоры и так практически на отметке "около нуля" работают с европейскими поставщиками, поэтому никакого ущерба российской туриндустрии это не несет"

– Артур Мурадян

Он также подчеркнул, что эти санкции можно назвать дискриминацией и ограничением для официальных туристических компаний Европы, но не для российского туристического рынка.

В АТОР также подтвердили, что чаще в последние годы из стран ЕС путешественники приезжали неорганизованым турпотоком – не обращаясь в фирмы, через родственников или другими способами. Чаще всего это были граждане Германии и трех прибалтийских стран: Латвии, Литвы и Эстонии.

Тем не менее, сложно сказать, как новые ограничения повлияют на эти турпотоки.

Напомним, что сегодня официально вступил в силу 19-й пакет антироссийских санкций Евросоюза.