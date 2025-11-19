Вестник Кавказа

Самый высокий подвесной мост в Азербайджане будет открыт в 2026 году

Физули
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Высочайший подвесной мост в Азербайджане построен примерно на 50%. Завершить строительство планируется до конца будущего года.

Самый высокий подвесной автомобильный мост Азербайджана готов примерно на 50%, рассказал пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог АР Анар Наджафли.

Мост строится на 5-м км дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала, он перекинется через реку Агсучай. Высота моста составляет 76 м, длина - 1186 м.

Наджафли добавил, что завершить строительство планируется к концу 2026 года, сейчас работы выполнены примерно наполовину.

670 просмотров

