Самый дешевый авиабилет лета был продан на рейс из Сочи

Билет на рейс Сочи - Уфа стал самым дешевым билетом лета 2025 года, поделились в "Авиасейлс". Его цена составила менее тысячи рублей, а самый дешевый билет на международный рейс стоил менее двух тысяч рублей.
Какие самые дешевые авиабилеты удалось купить этим летом российским путешественникам? Сервис "Авиасейлс" рассказал о самых удачных покупках туристов.
"Самый дешевый билет стоил 947 рублей. Полет состоялся через два дня после покупки билета - из Сочи в Уфу (авиакомпания Nordwind Airlines). А за границу выгоднее всех улетел пассажир авиакомпании Qanot Sharq из Москвы в Ташкент (Узбекистан) - за 1 792 рубля"
Также очень выгодно туристы приобретали следующие билеты:
- Москва – Санкт-Петербург - 1 122 рубля,
- Москва – Мурманск - 1 161 рубль,
- Москва – Калининград - 1 542 рубля,
- Сочи – Екатеринбург - 1 052 рубля,
- Сочи – Санкт-Петербург - 1 122 рубля,
- Санкт-Петербург – Москва - 1 656 рублей
- Москва – Минск - 2 738 рублей,
- Минеральные Воды – Бодрум - 3 098 рублей.