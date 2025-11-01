Самолеты из Махачкалы в узбекский Ургенч будут летать чаще

В связи с большой загрузкой авиарейсов из столицы Дагестана Махачкалы руководство российской авиакомпании Red Wings принялj решение с переходом на зимнее расписание полетов увеличить частоту авиарейсов в узбекский Ургенч.

С переходом на зимнее расписание полетов российский перевозчик Red Wings увеличит частоту полетов между столицей Дагестана Махачкалой и узбекским городом Ургенч, сообщает пресс-служба компании.

"Авиакомпания Red Wings с декабря 2025 года увеличивает количество рейсов в Узбекистан из Дагестана. С 3 декабря авиакомпания начнет летать из Махачкалы в Ургенч по средам и субботам"

- пресс-служба авиакомпании

Сейчас компания выполняет по этому маршруту лишь один рейс в неделю – по субботам, полет длится два часа. Однако маршрут пользуется повышенным спросом, сто и послужило основанием для увеличения частоты полетов, передает "Это Кавказ".

Помимо этого, авиалайнеры компании продолжат выполнять перелеты из Дагестана в другие города Узбекистана – Ташкент, Бухару и Наманган, добавили в авиакомпании.