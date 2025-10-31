Российская авиакомпания вошла в число главных перевозчиков Грузии

Российская авиакомпании Red Wings оказалась в числе самых популярных авиаперевозчиков на авиарынке Грузии за девять месяцев этого года. На нее пришлось 6% всего пассажиропотока.

Агентство гражданской авиации Грузии перечислило авиакомпании, которые перевезли больше всего пассажиров за январь-сентябрь этого года. В число лидеров вошел российский перевозчик Red Wings.

В список основных авиаперевозчиков Грузии вошли в 2025 году:

венгерский лоукостер Wizz Air – 17% всех пассажиров, более 1 млн;

грузинский флагман Georgian Airways – 8%, 509 тыс пассажиров;

компания Turkish Airlines – 7%, 458 тыс пассажиров;

турецкий бюджетный перевозчик Pegasus – 7%, 453 тыс пассажиров;

российская компания Red Wings – 6%, 408 тыс пассажиров.

Чуть меньшей оказалось доля "Азербайджанских авиалиний", пассажиропоток 358 тыс человек. Также в десятку вошли российский "Азимут", израильские авиакомпании EL AL и Israir, а также арабская авиакомпания Fly Dubai.

Всего в Грузии полеты выполняют 50 авиакомпаний как по внутренним, так и по международным направлениям.

Авиасообщение между РФ и Грузией было восстановлено в мае 2023 года, сейчас прямые рейсы между странами осуществляют как российские, так и грузинские компании.