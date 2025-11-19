Самолеты Air Serbia вскоре соединят Баку и Белград

Вскоре в расписании Международного аэропорта столицы Азербайджана появится новое авианаправление: сербская авиакомпания Air Serbia запустит прямые авиарейсы Белград – Баку - Белград.

Национальный авиаперевозчик Сербии – авиакомпания Air Serbia – завершает переговоры с азербайджанской стороной об открытии прямых рейсов по маршруту Белград – Баку – Белград, сообщили в авиакомпании.

передает Oxu.Az, об этом гендиректор авиакомпании Иржи Марек заявил Радио и телевидению Сербии (RTS).

"Мы планируем расширить нашу сеть, а также открыть новые направления. После успешного запуска прямого рейса в Тбилиси мы находимся на завершающей стадии переговоров о запуске нашего следующего маршрута в Баку. Решение будет принято в ближайшее время"

- гендиректор авиакомпании Иржи Марек

Глава авиакомпании также напомнил об успешном сотрудничестве с казахстанской авиакомпанией SCAT - в начале ноября она запустила прямые рейсы из Астаны в Белград.

Ожидается, что новый авиарейс появится в летнем расписании воздушной авиагавани Баку в 2026 году.