Рейс Finnair вынужденно приземлился в Баку

Рейс до Бангкока авиакомпании Finnair пришлось прервать из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Самолет приземлился в Баку.

Самолет авиакомпании Finnair, следовавший из Хельсинки в Бангкок, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Баку, информирует пресс-служба аэрогавани.

Согласно информации пресс-службы, причиной незапланированной остановки в Баку стало состояние здоровья одного из пассажиров. Командир воздушного судна запросил экстренное приземление в Баку, что и было исполнено в 19:44 по местному времени.

Уже на земле пассажиру оказали первую помощь, сейчас он находится под присмотром врачей. Информации о состоянии пассажира пока не поступало.