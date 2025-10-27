Баку и Тегеран обсуждают инвестиции в южные порты

Иран рассказал о переговорах с Азербайджаном по дальнейшему транспортно-логистическому сотрудничеству. Помимо строительства терминала в Астаре, возможны вложения в иранские порты.

Баку и Тегеран приступили к предварительным обсуждениям об участии Азербайджана в финансировании порта Шахид Раджаи, заявил глава иранской Организации портов и мореплавания Саид Расули.

"Недавно делегация во главе с Шахином Мустафаевым посетила порт Шахид Раджаи. В ходе визита была обсуждена возможность участия Азербайджана в этом порту и вложения инвестиций. Учитывая роль обеих стран в транспортном коридоре "Север–Юг", существуют условия для расширения сотрудничества"

- Саид Расули

Гендиректор сообщил о заинтересованности азербайджанской стороны направить финансовые вложения в южные порты Ирана, указав, что текущее участие Азербайджана в проекте по строительству железнодорожного терминала Астары являются основой для развития этого коридора. Сам терминал, по словам иранского чиновника, находится на стадии завершения.

Иран также заинтересован в расширении двустороннего сотрудничества в сферах портовой деятельности, морского туризма и грузоперевозок, - добавил Саид Расули.