Вестник Кавказа

Самолет Москва-Сочи вынужденно приземлился в Махачкале

Самолет Москва-Сочи вынужденно приземлился в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Летевший из столицы в Сочи самолет приземлился в Махачкале. Во время полета у пассажира поднялось давление, но после посадки его передали врачам. Самолет отправился дальше.

Лайнер российского авиаперевозчика "Аэрофлот" был вынужден приземлиться в махачкалинском аэропорту из-за пассажира.

Как сообщает телеграм-канала AVIAINCIDENT, 77-летнему мужчине во время полета стало плохо, после чего экипаж принял решение экстренно приземлиться в столице Дагестана.

Отмечается, что человека с повышенным давлением передали врачам, а лайнер с 109 пассажирами улетел по своему маршруту.

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