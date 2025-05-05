Шахбаз Шариф: Пакистан победил Индию

Глава пакистанского государства Шахбаз Шариф подвел итоги военного противостояния с Индией, подчеркнув, что Пакистан вышел из него победителем. Он поблагодарил пакистанских военных, защитивших отечество от военной агрессии восточного соседа.

Председатель правительства Пакистана Шахбаз Шариф обратился сегодня к гражданам после соглашения с Индией о прекращении боевых действий. В обращении он подчеркнул, что Пакистан является выигравшей стороной в военном противостоянии.

Шариф отметил, что пакистанская армия достойно ответила на военную агрессию Нью-Дели, сбила индийские истребители Rafale и уничтожила объекты ВС Индии в приграничной зоне. Именно это, указал председатель правительства, и побудило индийское руководство инициировать переговоры о прекращении огня.

Таким образом, заключил Шахбаз Шариф, военные Пакистана продемонстрировали свой профессионализм в тот момент, когда свободы страны оказалась под угрозой.

Также он обвинил индийскую армию в убийствах мирного пакистанского населения.