Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев рассказал о последствиях отказа стран Евросоюза от российских энергоносителей, заявив о том, что их ждут "трудные времена".

Для Европейского союза наступят крайне трудные времена из-за отказа от российских энергоносителей, такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал публикацию издания Wall Street Journal, согласно которой кризис, вызванный событиями на Ближнем Востоке, уже ударил по Азии и в скором времени окажет негативное влияние на европейские страны.

"Отказ ЕС от российских энергоносителей и другие глупые идеологические решения предвещают крайне трудные времена для Европы"

– Кирилл Дмитриев

Также спецпредставитель президента РФ отметил, что азиатские страны "мудрее и заботятся о своем народе", в отличие от европейских, которые только "ускоряют идеологическое самоуничтожение".