Для Европейского союза наступят крайне трудные времена из-за отказа от российских энергоносителей, такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Таким образом он прокомментировал публикацию издания Wall Street Journal, согласно которой кризис, вызванный событиями на Ближнем Востоке, уже ударил по Азии и в скором времени окажет негативное влияние на европейские страны.
"Отказ ЕС от российских энергоносителей и другие глупые идеологические решения предвещают крайне трудные времена для Европы"
– Кирилл Дмитриев
Также спецпредставитель президента РФ отметил, что азиатские страны "мудрее и заботятся о своем народе", в отличие от европейских, которые только "ускоряют идеологическое самоуничтожение".