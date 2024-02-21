РЖД: "Сапсаны" подешевеют на Новый год

РЖД вводит фиксированные цены на билеты на "Сапсаны" между Москвой и Петербургом на Новый год-2026. Акция распространяется на два дня.

Билеты в "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом 31 декабря и 1 января будут стоить от 1,8 тыс рублей, поделились в РЖД.

"Пассажиры, планирующие путешествие между Москвой и Санкт-Петербургом 31 декабря 2025 года и 1 января 2026 года, могут приобрести билеты на высокоскоростной поезд "Сапсан" по специальным фиксированным ценам"

– РЖД

Согласно сообщению перевозчика, в последний день текущего года билет в эконом-класс обойдется в 2025 рублей, а в первый день 2026 года – 2026 рублей. В базовом классе новогодняя поездка будет еще доступнее – в 1832 и 1839 рублей соответсвенно.

"Цена билетов на эти даты не будет меняться в зависимости от спроса на перевозку или количества дней, оставшихся до поездки, как это происходит в другое время"

– РЖД

Отметим, что в другие даты минимальная стоимость билета составляет чуть более 3,3 тыс рублей и увеличивается на фоне спроса.