Вестник Кавказа

В "Сапсанах" появятся купе с лежачими местами

В "Сапсанах" появятся купе с лежачими местами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Купе для сна и отдыха включат в состав вагонов "Сапсана", а сидячие места станут более комфортными. О планах по изменению интерьера поездов рассказали в РЖД.

Купе с койками могут появиться во всех поездах "Сапсан", соединяющих Москву и Петербург, поделился глава дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров.

Он уточнил, что сейчас в четырех поездах есть такие купе, в каждом по два места.

"Мы видим высокую загрузку и востребованность этих зон. Теперь думаем о возможности расширения количества таких купе на действующие поезда"

– Антон Петров

Он добавил, что полки для таких купе будут заказываться у отечественного производителя.

Также модернизировать планируется и кресла в сидячих вагонах - они станут более удобными и эргономичными, появится больше розеток, улучшится освещение, рассказал представитель РЖД в беседе с РИА Новости.

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