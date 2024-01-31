В "Сапсанах" появятся купе с лежачими местами

Купе для сна и отдыха включат в состав вагонов "Сапсана", а сидячие места станут более комфортными. О планах по изменению интерьера поездов рассказали в РЖД.
Купе с койками могут появиться во всех поездах "Сапсан", соединяющих Москву и Петербург, поделился глава дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров.
Он уточнил, что сейчас в четырех поездах есть такие купе, в каждом по два места.
"Мы видим высокую загрузку и востребованность этих зон. Теперь думаем о возможности расширения количества таких купе на действующие поезда"
– Антон Петров
Он добавил, что полки для таких купе будут заказываться у отечественного производителя.
Также модернизировать планируется и кресла в сидячих вагонах - они станут более удобными и эргономичными, появится больше розеток, улучшится освещение, рассказал представитель РЖД в беседе с РИА Новости.