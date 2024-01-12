РЖД весной получит еще 10 поездов "Финист"

Отечественный аналог "Ласточки" - поезд "Финист" постепенно приходит на железные дороги России. РЖД весной получат 10 новых электропоездов.

Вскоре в распоряжение РЖД поступит 10 новых электропоездов "Финист", всего к лету на маршрутах будут курсировать 22 "Финиста".

"На сегодня ООО "Уральские локомотивы" переданы ОАО "РЖД" - 12 электропоездов "Финист". <...> Согласно договору поставки в первом полугодии 2024 года холдинг "РЖД" должен получить от производителя еще 10 составов: 2 - в марте, и по 4 в апреле и в мае"

– РЖД

Сейчас "Финисты" используются на ряде маршрутов в Свердловской области и Екатеринбурга, в феврале новые составы начнут ходить также в Пермском крае.

Отметим, что на данный момент не все 12 поездов перевозят пассажиров - часть из них проходит пусконаладочные работы, часть тестируется.

"Финист" - новый отечественный электропоезд, аналог "Ласточки". Он производится на заводе на Урале, поэтому Свердловская область и Пермский край стали первыми регионами, получившими новинку.