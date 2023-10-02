"Ласточку" в России заменит "Финист"

Импортозамещенная "Ласточка", получившая название "Финист", вскоре поступит в регионы. Новые электрички будут использоваться в 21 российском регионе.

Отечественный электропоезд, разработанный как аналог "Ласточки" поступит в 21 регион России, следует из заявления гендиректора РЖД Олега Белозерова.

"Создан российский поезд из серии "Ласточка" – абсолютно, стопроцентно наш. 21 субъект получит новые подвижные составы нашего производства"

– глава РЖД

Новый поезд назвали "Финист". Состав включает пять вагонов на 416 мест, это больше чем в "Ласточке", рассчитанной на 346 пассажиров. Сидения в поезде установлены друг за другом, мест напротив друг друга нет. В ряду пять кресел - в комбинации по три и два, возможности откинуть спинку нет. Возле сидений расположены USB-разъемы для зарядных устройств.

Каждый вагон состава имеет свою систему кондиционирования и терморегулятор. Отличием от "Ласточки" является не только увеличенное число пассажирских мест, но и более количество туалетов - три вместо двух.

Полностью отечественный аналог "Ласточки" уже курсирует в Свердловской области, новые поезда появятся и на маршрутах в других регионах.

В середине года планируется запустить беспилотные поезда, они будут задействованы на МЦК в Москве.