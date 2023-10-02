Опубликовано: 10:58, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В следующем году в России начнут ходить беспилотные электрички. Первые такие "Ласточки" появятся в Москве.

В будущем году РЖД планирует запустить первые "Ласточки" беспилотники, об этом рассказал гендиректор госкомпании Олег Белозеров.

Беспилотные поезда в первую очередь протестируют в столице, на МЦК.

"Тестовый запуск такого поезда с пассажирами мы планируем в середине 2024 года. Мы бы сделали это на полтора года раньше, но пришлось искать замену зарубежным деталям, поэтому немного отклонились от графика"

– Белозеров

Импортозамещенные электропоезда в настоящее время проходят испытания, полностью отечественный аналог "Ласточки" появится уже в этом году, добавил он.

Гендиректор РЖД уточнил, что человек в кабине беспилотных "Ласточек", которые начнут курсировать в следующем году, все же будет находиться - но не машинист, а оператор.

"Это третий уровень автоматизации"

– Белозеров

Четвертый - высший, - уровень автоматизации будет достигнут на новом полностью российском поезде, рассказал он в беседе с РИА Новости.