В будущем году РЖД планирует запустить первые "Ласточки" беспилотники, об этом рассказал гендиректор госкомпании Олег Белозеров.
Беспилотные поезда в первую очередь протестируют в столице, на МЦК.
"Тестовый запуск такого поезда с пассажирами мы планируем в середине 2024 года. Мы бы сделали это на полтора года раньше, но пришлось искать замену зарубежным деталям, поэтому немного отклонились от графика"
– Белозеров
Импортозамещенные электропоезда в настоящее время проходят испытания, полностью отечественный аналог "Ласточки" появится уже в этом году, добавил он.
Гендиректор РЖД уточнил, что человек в кабине беспилотных "Ласточек", которые начнут курсировать в следующем году, все же будет находиться - но не машинист, а оператор.
"Это третий уровень автоматизации"
– Белозеров
Четвертый - высший, - уровень автоматизации будет достигнут на новом полностью российском поезде, рассказал он в беседе с РИА Новости.