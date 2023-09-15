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Туристический поезд "К горам и термам" запустят в Адыгею

Туристический поезд &quot;К горам и термам&quot; запустят в Адыгею
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Адыгея станет доступна в рамках железнодорожного путешествия. Туристический состав осенью начнет ходить из Ростова-на-Дону.

РЖД готовит новое предложение для туристов - "К горам и термам", объединяющий три российских региона: Ростовскую область, Кубань и Адыгею.

"Теперь наша республика стала участником нового проекта РЖД "К горам и термам". Туристический поезд в Адыгею начнет работу уже в ноябре. Он будет следовать по маршруту Ростов-на-Дону - Краснодар - Туапсе - Майкоп - Хаджох"

– глава Адыгеи Мурат Кумпилов

В рамках путешествия туристы проведут в республике два дня, в программу включено посещение таких интересных мест, как Гузерипль, Лагонаки, водопады Руфабго, Хаджохская теснина, Национальный музей и другие достопримечательности.

Пассажиры поезда в рамках путешествия продегустируют национальную кухню Адыгеи, узнают о традициях и культуре региона, окунутся в целебные термальные бассейны.

"Считаю, что подобные проекты расширяют туристский потенциал страны, превращая нашу республику в одно из наиболее востребованных направлений для внутреннего туризма. Уверен, поезд будет популярен у туристов, которые смогут в формате выходного дня отдохнуть, получить положительные эмоции"

– Кумпилов

РЖД успешно осуществляет несколько железнодорожных круизов, недавно начал курсировать туристический состав "Рица" в Абхазию. Железнодорожные путешествия позволяют перемещаться между локациями в ночное время, а днем гулять и посещать экскурсии

В Абхазию из России: туристический маршрут &quot;Рица&quot; появится осенью

В Абхазию из России: туристический маршрут "Рица" появится осенью

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