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В Абхазию из России: туристический маршрут "Рица" появится осенью

Озеро Рица
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На отдых в Абхазию осенью можно будет в рамках нового туристического маршрута "Рица". Предложение привлечет жителей Вологодской области и других городов СЗФО.

Жители Северо-Запада России осенью смогут с комфортом путешествовать в Абхазию, анонсирован новый туристический маршрут "Рица".

"Тур предусматривает перелет из Череповца в аэропорт Сочи и обратно. Из Сочи туристы продолжат свое путешествие на комфортабельном поезде по маршруту: Роза Хутор - Гагра - Сухум - Сочи"

– РЖД

Новый маршрут мультимодальный, он создан совместно РЖД и компанией "Северсталь Авиа".

Тур будет привлекателен не только прямым рейсом до Сочи, но и тем, что расписание удобно состыковано, туристам не придется терять часы в ожидании поезда после прилета. Также путешественники смогут не беспокоиться о чемоданах и сумках, им предоставят сервис по транспортировке багажа.

Всего осенью состоится три заезда в рамках тура "Рица":

  • 9-14 сентября, бархатный сезон,
  • 28 октября - 2 ноября,
  • 4-9 ноября, праздничные выходные.
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Как недорого отдохнуть в Абхазии: личный опыт туристов из Подмосковья

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