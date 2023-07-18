В Абхазию из России: туристический маршрут "Рица" появится осенью

На отдых в Абхазию осенью можно будет в рамках нового туристического маршрута "Рица". Предложение привлечет жителей Вологодской области и других городов СЗФО.
Жители Северо-Запада России осенью смогут с комфортом путешествовать в Абхазию, анонсирован новый туристический маршрут "Рица".
"Тур предусматривает перелет из Череповца в аэропорт Сочи и обратно. Из Сочи туристы продолжат свое путешествие на комфортабельном поезде по маршруту: Роза Хутор - Гагра - Сухум - Сочи"
– РЖД
Новый маршрут мультимодальный, он создан совместно РЖД и компанией "Северсталь Авиа".
Тур будет привлекателен не только прямым рейсом до Сочи, но и тем, что расписание удобно состыковано, туристам не придется терять часы в ожидании поезда после прилета. Также путешественники смогут не беспокоиться о чемоданах и сумках, им предоставят сервис по транспортировке багажа.
Всего осенью состоится три заезда в рамках тура "Рица":
- 9-14 сентября, бархатный сезон,
- 28 октября - 2 ноября,
- 4-9 ноября, праздничные выходные.