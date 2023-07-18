В Абхазию из России: туристический маршрут "Рица" появится осенью

Опубликовано: 14:11, 18 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На отдых в Абхазию осенью можно будет в рамках нового туристического маршрута "Рица". Предложение привлечет жителей Вологодской области и других городов СЗФО.

Жители Северо-Запада России осенью смогут с комфортом путешествовать в Абхазию, анонсирован новый туристический маршрут "Рица".

"Тур предусматривает перелет из Череповца в аэропорт Сочи и обратно. Из Сочи туристы продолжат свое путешествие на комфортабельном поезде по маршруту: Роза Хутор - Гагра - Сухум - Сочи"

– РЖД

Новый маршрут мультимодальный, он создан совместно РЖД и компанией "Северсталь Авиа".

Тур будет привлекателен не только прямым рейсом до Сочи, но и тем, что расписание удобно состыковано, туристам не придется терять часы в ожидании поезда после прилета. Также путешественники смогут не беспокоиться о чемоданах и сумках, им предоставят сервис по транспортировке багажа.

Всего осенью состоится три заезда в рамках тура "Рица":

9-14 сентября, бархатный сезон,

28 октября - 2 ноября,

4-9 ноября, праздничные выходные.