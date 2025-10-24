Руководители спецслужб Азербайджана и Грузии встретились в Тбилиси

Глава СГБ Азербайджана Али Нагиев совершил сегодня рабочий визит в Тбилиси для встречи с грузинским коллегой и переговоров по развитию контактов спецслужб двух стран.

Как рассказали сегодня в Службе госбезопасности Грузии, руководитель СГБ Мамука Мдинарадзе принял сегодня коллегу из Азербайджана Али Нагиева, прилетевшего в Тбилиси с рабочим визитом.

Известно, что Мдинарадзе и Нагиев говорили об укреплении и расширении сотрудничества спецслужб Грузии и Азербайджана для лучшего обеспечения безопасности в регионе. В связи с этим они договорились о более активном обмене данными и опытом между структурами своих СГБ.

Мамука Мдинарадзе и Али Нагиев, по информации грузинской Службы госбезопасности, согласились в том, что контакты их ведомств помогают совершенствовать взаимодействие между Грузией и Азербайджаном, что способствует стабильности регионального развития.

Кроме того, руководители СГБ двух стран обсуждали развитие стратегического партнерства Баку и Тбилиси в различных сферах и задачи, стоящие сегодня перед Южным Кавказом как регионом.