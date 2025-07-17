Вестник Кавказа

Пресечена контрабанда урана из Грузии в Китай

Китайский нелегал, организовавший схему незаконного вывоза урана из Грузии, был задержан вместе с сообщниками грузинскими спецслужбами. Злоумышленники намеревались провезти уран в Китай через Россию.

Как рассказал сегодня замглавы грузинской Службы госбезопасности Лаша Маградзе, силовикам удалось раскрыть преступную схему контрабанды урана из Грузии в Китай. Для поимки злоумышленников СГБ пришлось задействовать республиканскую контрразведку.

Маградзе уточнил, что совершить преступление готовились трое китайских граждан, в планы которых входила нелегальная переправка урана из Грузии в Россию через КПП "Верхний Ларс" и доставка опасного вещества на российско-китайскую границу в Восточной Сибири.

"В Тбилиси задержаны трое граждан Китая за попытку покупки 2 кг ядерного материала уран. Члены преступной группы планировали незаконно купить в Тбилиси уран за $400 тыс, а затем через Российскую Федерацию транспортировать его в Китай"

– Лаша Маградзе

По словам Маградзе, организатор контрабандной схемы не имел разрешения на нахождение в Грузии.

Вся группа злоумышленников может быть осуждена на тюремное заключение до десяти лет согласно УК Грузии.

