Руфат Махмуд: Ичеришехер – живое наследие Азербайджана

Старинный бакинский жилой квартал Ичеришехер воплощает в себе национальную идентичность Азербайджана и представляет собой живую часть его культуры, рассказал председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд.

Ичеришехер в Баку представляет собой не просто исторический объект, а живую часть культуры Азербайджана, воплощает в себе национальную идентичность и является свидетельством межкультурного обмена, длившегося на протяжении многих веков, заявил председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд.

Соответствующее заявление он сделал во время церемонии к 25-летию включения Ичеришехер в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она проводилась в рамках 47-й сессии Комитета всемирного наследия.

"Ичеришехер имеет особое значение для азербайджанского народа, это перекресток цивилизаций, который на протяжении веков соединял Восток и Запад, служа платформой для торговли, обмена идеями и культурного взаимодействия. Он хранит безмолвные истории множества поколений"

– Руфат Махмуд

Он обратил внимание на то, что Ичеришехер представляет собой живой город: в древних стенах кипит повседневная жизнь. Такое уникальное сочетание прошлого и настоящего обеспечивает его исключительность и делает его достойным статуса объекта всемирного наследия.

Махмуд подчеркнул, что получение статуса объекта всемирного наследия, которое произошло в 2000 году, стало в том числе большой ответственностью для Азербайджана, который обязался сохранять, изучать и передавать ценность памятника новым поколениям.

"За прошедшие 25 лет Управление "Ичеришехер" наладило тесное сотрудничество с национальными и международными партнерами для защиты как материального, так и нематериального наследия"

– Руфат Махмуд

Глава управления добавил, что сохранение памятника ведется по международным стандартам, в том числе в рамках Конвенции о Всемирном наследии, Венецианской хартии и оперативных руководящих принципов ЮНЕСКО, на базе генерального плана сохранения Ичеришехер.

Руфат Махмуд также указал на важную роль, которую играет местное сообщество и эффективная коммуникация: жители Ичеришехер – это хранители живого наследия, традиции, ремесла и повседневная жизнь которых составляют неотъемлемую часть его ценности.