РПК выводит войска из района Ирака на границе с Турцией

Руководство РПК объявило о выводе своих формирований из района на границе с Турцией. В партии отметили, что это важный вклад в усилия, направленные на нормализацию с Анкарой.

Рабочая партия Курдистана (РКК) приступила к выводу своих сил из ключевого приграничного района на севере Ирака.

"По состоянию на вечер 16 ноября наши силы в районе Эз-Заб были выведены"

– представитель РПК

Руководство партии отметило, что риска возникновения конфликта в этом регионе больше нет и отвод сил можно считать важным практическим вкладом в мирный процесс с Турцией.

Напомним, район Эз-Заб находится в провинции Киркук в северной части Ирака.