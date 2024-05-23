Российский фаст-фуд осваивает Кавказ

Сеть российских ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" в скором времени придет и на Северный Кавказ – они заработают в регионе уже в следующем году, а в перспективе компания выйдет и на международный рынок.

Уже в начале следующего 2025 года сеть российских ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" выйдет в регионы Северного Кавказа, сообщил ее генеральный директор Олег Пароев.

"У нас есть планы по региональной экспансии. Мы будем открываться на Северном Кавказе, в республиках Северного Кавказа… Рассчитываем, что получится открыть, наверное, в начале следующего года"

- Олег Пароев

Гендиректор сети отметил, что для компании очень важна безопасность гостей и сотрудников и стабильная логистика, при этом компания изучает возможность международной экспансии, передает ТАСС.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что российская сеть предприятий быстрого питания "Вкусно - и точка" подала заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане, пока в государственном реестре товарных знаков Республики Казахстан товарный знак под обозначением "Вкусно - и точка" не зарегистрирован.