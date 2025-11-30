Вестник Кавказа

Российских туристов вывозят из Венесуэлы

Российских туристов вывозят из Венесуэлы
© Фото: пресс-служба авиакомпании Nordwind
Российская авиакомпания Nordwind планирует вывозной плановый рейс, которым Венесуэлу покинут отечественные туристы, отдыхающие на острове Маргарита – это связано с закрытием неба страны со стороны США.

Российская авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") готовит плановый рейс из Венесуэлы, на котором будут вывезены отечественные туристы, сообщили в министерстве транспорта России.

"Организованных туристов, отдыхающих на острове Маргарита, планово перевезет в Россию Nordwind Airlines на рейсе из Порламара в рамках согласованного расписания"

- Минтранс РФ

Организация вывозного рейса связана с закрытием неба над Венесуэлой, о котором объявил президент США Дональд Трамп, , передает РИА Новости.

Ранее авиакомпания отменила все чартерные рейсы на венесуэльский остров Маргарита, популярное место отдыха туристов из России.

