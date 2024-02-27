Российские туристы стали чаще бронировать Турцию на лето

Спрос на ранее бронирование путевок в Турцию вырос на фоне снижения стоимости туров. Отдых на турецком побережье у россиян все также занимает лидирующие позиции.

Турция продолжает лидировать по количеству ранних бронирований у россиян. В Российском союзе туриндустрии сообщили о том, что рост спроса произошел на фоне снижения цен на туристические путевки.

Также ряд туроператоров отметили, что путешественники все чаще стали выбирать отдых в Турции летом.

"По объемам бронирования в марте туры в Турцию в топе продаж, туристы предпочитают курорты Анатолийского побережья. В среднем собираются провести на отдыхе те же 9 ночей, как и годом ранее. А вот средний чек – ниже прошлогоднего на 10%, для тура на двоих он стартует от 230 тыс рублей"

- туроператор FUN&SUN

По данным туристической компании Anex в этом году туристы стали охотнее бронировать отдых заранее, а цены на у некоторых представителей турецкой туриндустрии снизились на 20%.

"Раннее бронирование в этом году началось раньше и идет активнее, чем в прошлом, так как к этому сезону отельеры по итогам работы с туроператорами предложили цены на 20% ниже прошлогодних. Конечно, Турция – лидер спроса, впрочем, как и все последние годы"

– Anex

Чаще всего для отдыха в Турции россияне выбирают Сиде, Аланью, Белек и Кемер. Также особым спросом пользуется анталийский курорт.

Кроме этого, путешественники из России любят отдыхать Бодруме, Мармарисе, Фетхие и Кушадасы.

Средняя стоимость путевок по этим направлениям составляет порядка 300 тыс рублей.

Ранее отмечалось, что в прошлом году спрос на отдых в Турции среди российских путешественников значительно упал из-за увеличения стоимости. Благодаря понижению цен во второй половине года, отельерам удалось лучших показателей по турпотоку.

По итогам 2023 года республику посетили свыше 6 млн россиян, что на 20% больше, чем в позапрошлом году.