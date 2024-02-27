Названы самые популярные направления и стоимость тура в Турцию в марте

Мечты и реальность россиян расходятся, когда они выбирают место для отдыха в Турции в марте 2024 года. Россияне ищут туры в одних местах, но бронируют в итоге другие. Названа и цена отдыха в Турции.

Большинство россиян, интересующихся Турцией, ищут туры в Анталью, но покупают все-таки путевки в Стамбул, выяснили в АТОР.

По данным ассоциации, подавляющее большинство потенциальных туристов (93%) узнавали информацию об отдыхе в Анталье. Турами в Стамбул интересовались лишь 6%.

Но когда дело дошло до продаж, картина резко изменилась. Туры в Анталью забронировали почти 60% туристов, а в Стамбул – треть.

"Очевидно, что в период, когда купаться еще нельзя, многие туристы переориентируются на более дешевый, по сравнению с Антальей, городской отдых в Стамбуле"

– АТОР

Ассоциация также подсчитала, во сколько в среднем обойдется тур в Турцию в марте 2024. Стоимость турпакета с перелетом почти достигла 104 тыс рублей. Длительность отдыха обычно составляет 6 ночей.