Российские туристы массово бронируют горнолыжные курорты на 23 февраля

Горнолыжные курорты Кубани и КЧР отмечают повышенный спрос на бронирование номеров на длинный февральский уикенд. Спрос на отдых вырос на 20% по сравнению с таким же периодом 2023 года.

Российские путешественники планируют отмечать 23 февраля на курортах Красной Поляны и Архыза. Информацию об этом распространила пресс-служба группы компаний "Мантера".

"Общее количество бронирований на Курорте Красная Поляна в феврале выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%. Уже сейчас отмечен прирост бронирования на даты — 23-25 февраля на 15%. Праздничные выходные в феврале можно смело назвать вторыми новогодними каникулами, когда отели курорта загружены более чем на 80%"

- пресс-служба группы компаний "Мантера"

В свою очередь "Архыз" отмечает загрузку на февральские праздничные выходные от 65%.

Отмечается, что спрос на бронирование также вырос в период мартовских праздничных выходных. В период с 8 по 10 марта активность туристов выросла на 13%.

В компании отметили, что горнолыжные курорты своевременно готовятся к наплыву туристов – разрабатывают праздничную программу мероприятий.