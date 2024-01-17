Красная Поляна и Краснодар стали самыми дорогими направлениями в феврале

Сочинский курорт Красная Поляна и Краснодар стали одними из самых дорогих маршрутов в феврале. Об этом сообщает портал для бронирования отелей и апартаментов "Твил.ру".
Столица края попала на шестое место в перечне наиболее дорогих направлений. Ночевка в Краснодаре в среднем обойдется дороже 7 тыс рублей за сутки.
Отмечается, что чаще всего гости останавливаются в кубанской столице на пару дней.
За проживание в горном кластере Сочи в феврале придется заплатить почти 9 тыс рублей за ночь. Таким образом, Красная Поляна заняла второе место в топе наиболее затратных маршрутов.
Здесь путешественники в среднем собираются отдыхать около пяти дней.
Самым дорогим маршрутом в феврале стал кемеровский горнолыжный курорт Шерегеш. Ночь здесь будет стоить более 12 тыс рублей.
Также в список дорогостоящих направлений попали Домбай, Архыз, Байкальск, Суздаль.