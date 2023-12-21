Красная Поляна открыла вечерние катания на лыжах

Сочинский горнолыжный курорт запустил в работу вечерние трассы. Теперь фанаты лыж и сноубордов смогут кататься до позднего вечера.

Горнолыжный курорт "Красная Поляна" в Сочи запустил ночные катания на трассах с освещением. Теперь экстремалы смогут проводить здесь время до 22:00. Об этом сообщила пресс-служба курорта.

"Трассы на уровнях 1460-960 метров впервые в горнолыжном сезоне 2023/2024 открылись в этот вторник, 16 января. Снежный покров на этих высотах, сформированный в том числе и благодаря системе искусственного оснежения, позволит насладиться лыжникам и сноубордистам вечерним катанием по освещенным трассам с 18:30 до 22:00"

– пресс-служба "Красной Поляны"

Отмечается, что в это время туристы также смогут взять напрокат снаряжение и экипировку. Пункты проката будут работать до 22:00.