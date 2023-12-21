Красная Поляна приняла 75 тыс гостей на новогодних праздниках

В период новогодних каникул горнолыжные курорты Сочи посетили 75 тыс туристов. Большинство из них останавливалось в номерном фонде горного кластера.

Красную Поляну в период новогодних каникул посетили 75 тыс путешественников. Большая часть гостей жила в гостиницах и катались на горнолыжных трассах. Такую информацию озвучили в пресс-службе курорта.

"С 1 по 8 января департаментом общественного питания было обслужено 15 тыс. посетителей. Одной из самых популярных точек гастротуризма стал ресторан "Вершина"», специализирующихся на блюдах аутентичной краснополянской кухни"

– пресс-служба Красной Поляны

По словам шеф-повара общепита наиболее популярным салатом стал "Оливье по-вайнахски". Помимо традиционных ингредиентов в его рецепт входит черемша. За время время новогодних праздников гости съели 300 кг этого блюда.

В пресс-службе напоминают, что сейчас на курорте отмечается ежегодный спад туристического потока. И приглашает туристов, которые хотели научиться кататься на горных лыжах. В это время трассы почти пустые, что достаточно удобно для новичков.

Также в администрации курорта напомнили, что сейчас цены на отели будут снижаться, а это позволит отдохнуть наиболее выгодно.