Красная Поляна приняла почти 1,4 млн туристов в прошлом году

Сочинские горнолыжные курорты подвели итоги прошлого года. В 2023 курорт "Красная Поляна" посетили более миллиона путешественников.

За 2023 год на горнолыжном курорте "Красная Поляна" в Сочи побывали около 1,36 млн туристов. Такие данные озвучила глава курорта Яна Перепечаева.

Она отметила, что из них 850 тыс останавливались в горных гостиницах.

"В 2023 году число гостей достигло 1 360 000 тысяч человек, что на 15% больше, чем за 2022 год. Тогда итоговая цифра составила порядка 1 170 000 гостей. Мы постоянно проводим исследования нашей целевой аудитории, и на данный момент мы можем констатировать, что Красная Поляна – курорт семейный: более 70% туристов приезжают к нам с супругами и детьми"

– Яна Перепечаева

По словам гендиректора, курорт привлекает туристов разнообразием отдыха. Здесь путешественники смогут провести время не только на горнолыжных трассах зимой, но и в течение всего года в горных банях, на экотропах, в тематических парках и спа.

Перепечаева отметила, что самым популярным на курорте сейчас является гастрономический туризм.