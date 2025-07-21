Российские спелеологи изучили пещеры Абхазии

В горах Абхазии завершилась экспедиция спелеологов из России, 20 дней специалисты изучали труднодоступные пещеры.

Экспедиция Российского союза спелеологов прошла в Абхазии на Бзыбском хребте.

Руководитель экспедиции Сергей Левашев поделился впечатлениями от работы в пещерах, в которые никто не спускался более 50 лет. Он отметил, что изучение пещер можно сравнить с исследованием океана — это совершенно другой мир со своими законами.

"Тишина, отсутствие внешних раздражителей и работа в небольшой сплоченной группе позволяют переосмыслить многие вещи и увидеть в себе то, что теряется в суете современной жизни"

– Сергей Левашев

Исследовательская экспедиция продлилась 20 дней.

Левашев отметил, что Абхазия относится к важнейшим карстовых регионов планеты, ее подземный мир уникален и открывает возможности как для науки, так и для туризма, передает радио Sputnik.