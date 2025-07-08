Вестник Кавказа

Россиянин с сотнями сим-карт задержан в Казахстане

Полиция обнаружила у гражданина РФ в Алматы сотни сим-карт и оборудование Sim-Box. Молодого человека могут посадить за решетку.

Сотрудники полиции Казахстана задержала в Алматы российского гражданина с сотнями сим-карт и оборудованием Sim-Box. Об этом информирует 15 августа городская прокуратура.

"В ходе оперативных мероприятий в квартире по улице Байтерекова у 18-летнего гражданина РФ изъят Sim-Box, более 300 сим-карт казахстанских сотовых операторов и другое оборудование"

– пресс-служба надзорного органа

Там пояснили, что найденное у молодого человека оборудование активно используется в криминальных целях, поскольку позволяет массово генерировать телефонные звонки, делать рассылку и подменять абонентские номера.

По данному факту ведется расследование. Россиянина могут лишить свободы на срок до 5 лет.

