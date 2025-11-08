Россияне стали лучшими на Кубке мира по спортивному туризму

Российские спортсмены везут домой шесть золотых и одну серебряную награды Кубка мира по спортивному туризму, проходившего на скальном массиве Керме-Тоо в Киргизии, трое из них – жители Севастополя.

Российские спортсмены везут шесть золотых и одну серебряную награды Кубка мира по спортивному туризму, который проходил в Киргизии на скальном массиве Керме-Тоо, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Россию представила сборная в составе восьми сильнейших спортсменов – трое из Севастополя, четверо из Санкт-Петербурга и один из Красноярска, строгое жюри назвало их лучшими, передает "АиФ-Крым".

Гордость главы Севастополя вполне оправдана – ведь трое из них, Игорь Ткачев, Иван Добрыдин и Мария Вассерман, родом из Севастополя.

В ходе соревнований их участники проходили дистанции парами, а потом - группами по четыре человека.

У наших спортсменов - три золотые и одну серебряная медаль в парных стартах, а также три золота в групповых соревнованиях.

В общекомандном зачете сборная страны заняла первое место и была названа лучшей среди всех участников сложных соревнований, добавил Развожаев.