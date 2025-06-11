Россияне не намерены отказываться от отдыха в Азербайджане

Российские туроператоры вновь сообщили, что в стране не наблюдается резкого снижения числа бронирований путешествий в Азербайджан, а сведения о якобы снижении бронирования на 30-40% не что иное, как фальшивка.

В российских туристических агентствах не фиксируют массового снижения интереса россиян к поездкам в Азербайджан, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

В ведомстве подчеркнули, что сведения о якобы снижении броней на 30-40%, озвученные ранее представителями Ассоциации туристических агентств, не нашли подтверждения, а значит, отдельные медиа опять искусственно пытаются нагнетать обстановку, передает АЗЕРТАДЖ.

"Мы в Российском союзе туриндустрии проверили эту информацию: по данным туроператоров она не подтверждается. Аннуляции единичные, в рамках нормы"

- РСТ

В то же время в ведомстве добавили, что работники туристической отрасли Азербайджана демонстрируют исключительно доброжелательное отношение к российским туристам.

Напомним, ранее мы писали о том, что новости некоторых СМИ о резком снижении бронирования туров россиянами в Азербайджан оказались фейковыми - глава Российского союза туриндустрии сообщил, что эта информация не соответствует действительности, а россияне по-прежнему охотно бронируют туры в Азербайджан, чтобы отдохнуть на побережье Каспийского моря в гостеприимной дружественной стране, несмотря на некоторые сложности, возникшие в отношениях России и Азербайджана в последнее время.