Вестник Кавказа

Россиян призвали не ездить в Турцию из-за вспышки вируса Коксаки

Россиян призвали не ездить в Турцию из-за вспышки вируса Коксаки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Эпидемиолог призвал российских туристов отказаться от поездок в Турцию из-за вируса Коксаки. Ранее в соцсетях появилась информация, что среди туристов в Анталье случилась вспышка Коксаки.

Туристический сезон в Турции стартовал с сообщений о вспышке вируса Коксаки среди отдыхающих, эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко призывает россиян не посещать страну.

"Я буду следовать своей традиции, отговаривая наших граждан от поездки в Турцию. Скажу, что несмотря на то, что только начинается период отдыха, в Турции наши отдыхающие уже столкнулись с болезнью Коксаки"

– Онищенко

Эпидемиолог объяснил, что чаще всего вирусу подвержены дети в возрасте до 10 лет. Коксаки может вызывать расстройства со стороны ЖКТ, сердца, печени и поджелудочной железы, асептический менингит. Заразиться вирусом можно через воду, пищу, грязные руки.

Ранее в соцсетях сообщалось, что в одном из отелей Антальи вирус подхватили около 15 россиян, часть из них дети.

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