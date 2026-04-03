Россия вывозит из Ирана всех оставшихся на АЭС "Бушер" специалистов

Россия после сегодняшнего американо-израильского удара по АЭС "Бушер" приняла решение эвакуировать 198 своих специалистов. Автобусы с ними уже выдвинулись со стороны станции в сторону ирано-армянской границы.

Власти РФ после сегодняшнего удара приняли решение эвакуировать с АЭС "Бушер" в Иране всех остававшихся на станции 198 российских специалистов, соответствующие службы Израиля и США проинформированы об эвакуации, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Американо-израильские удары по АЭС "Бушер", нанесенные сегодня, существенно увеличили вероятность риска возможного инцидента ядерного содержания. Мировое сообщество с тревогой отреагировало на ситуацию на иранской АЭС, всех настораживает тренд на эскалацию конфликта, отметил глава "Росатома", передает РИА Новости.

Иранская сторона приложила максимум усилий для обеспечения безопасности маршрута эвакуации российских атомщиков, есть взаимодействие в этом вопросе и с правительством Армении, заявил Лихачев.

Эвакуация проводится на автобусах – их колонна вышла буквально через полчаса после удара по атомной станции, вся дорога до ирано-армянской границы с соблюдением всех необходимых мер безопасности займет от 2 до 3 суток, рассказал Алексей Лихачев.

Колонна проследует до Еревана, откуда российских атомщиков вывезут самолетом в Москву.

"Традиционно очень комфортно для нас взаимодействие и с правительством Армении, потому что покидать этот регион наши товарищи планируют из аэропорта Еревана"

- Алексей Лихачев

Напомним, ранее мы писали: сегодня организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что территория АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля, погиб один из сотрудников станции.