В МАГАТЭ обеспокоены инцидентом около АЭС "Бушер"

Глава МАГАТЭ глубоко озабочен произошедшим сегодня инцидентом возле Бушерской АЭС. В Иране отметили, что в результате него погиб один человек.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отреагировал на новый инцидент, произошедший неподалеку от атомной электростанции "Бушер" в Иране.

В заявлении, распространенном 4 апреля агентством, сказано, что АЭС и прилегающие к ним территории не должны становиться целями для ударов.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выражает глубокую озабоченность по поводу произошедшего инцидента и заявляет, что объекты АЭС или прилегающие к ним территории ни в коем случае не должны подвергаться атакам, отмечая, что во вспомогательных зданиях на объектах может находиться жизненно важное оборудование для обеспечения безопасности"

– МАГАТЭ

Ранее сегодня в Иране сообщили, что США и Иран нанесли удар, в результате которого получило повреждение одно из зданий на территории АЭС "Бушер". В Исламской Республике также заявили, что жертвой инцидента стал один сотрудник атомной электростанции.