Россия выразила искренние сожаления Азербайджану в связи с ущербом посольству АР в Киеве

Россия отреагировала на дипломатическое обращение Азербайджана по поводу повреждений азербайджанской дипломатической миссии в Киеве 14 ноября. Замминистра иностранных дел Михаил Галузин принес послу Рахману Мустафаеву искренние сожаления.

Россия сожалеет, что здание, имущество и территория посольства Азербайджана в Киеве получили повреждения во время недавних боевых действий на Украине – об этом сегодня сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин в ходе переговоров с азербайджанским послом Рахманом Мустафаевым.

"Полученное 14 ноября обращение азербайджанской стороны по поводу повреждений, нанесенных зданиям, имуществу и территории азербайджанской дипмиссии в Киеве, было внимательно рассмотрено в компетентных российских ведомствах. Российская сторона выражает искреннее сожаление по поводу случившегося"

– пресс-служба МИД России

Также Михаил Галузин отметил, что российское расследование показало причастность украинских ПВО к повреждению посольства Азербайджана, чьи действия привели к падению американской ракеты ЗРК Patriot, нанесшему ущерб азербайджанскому имуществу в Киеве.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что российская армия атакует исключительно военные объекты на территории Украины, в число которых входят заводы украинского оборонно-промышленного комплекса в Киеве, и постоянно контролирует атаки во избежание ущерба гражданских объектов и мирного населения, а также иностранных дипмиссий, чье месторасположение учитывается при составлении боевых планов.

Кроме этой темы Михаил Галузин и Рахман Мустафаев поговорили о взаимном настрое России и Азербайджана на укрепление и развитие сотрудничества согласно положениям союзнической декларации. В частности, дипломаты обсудили текущий график по организации встречи и переговоров руководства двух государств.

Также участники встречи отметили успехи в активизации экономических контактов и потребность в полноценном восстановлении сотрудничества в культурной сфере.

Галузин и Мустафаев затронули и тему регионального многостороннего взаимодействия на Южном Кавказе, что включает в себя и организацию дальнейших встреч формата "3+3", и готовность Москвы содействовать новым шагам Баку и Еревана по урегулированию послевоенных отношений в соответствии с накопленным опытом и документами 2020-2022 годов.