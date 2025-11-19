Мария Захарова "Вестнику Кавказа": Москва поддержит решение Баку и Еревана по следующей встрече в формате "3+3"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по запросу "Вестника Кавказа" рассказала о важности платформы "3+3" для развития всего региона.

Россия рассчитывает, что Азербайджан и Армения оперативно договорятся по месту проведения следующей встречи стран-участниц региональной платформы "3+3". Об этом заявила в ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа".

Она напомнила, что новое заседание глав внешнеполитических ведомств стран-участниц формата "3+3" состоится либо в Баку, либо в Ереване.

"Рассчитываем, что азербайджанские и армянские партнеры смогут оперативно определиться с очередностью организации заседания министров на основе пакетной договоренности, кто проведет мероприятие в этом году, а кто – в следующем. Со своей стороны, мы поддержим совместное решение коллег. В текущем году азербайджанская и армянская стороны неоднократно проводили двусторонние встречи в Абу-Даби, Вашингтоне, Душанбе. Надеемся, такие прямые контакты помогут в решении и данного вопроса", – сказала российский дипломат.

Она также отметила важность совместной работы стран-участниц платформы "3+3" для многостороннего взаимодействия на Южном Кавказе.

"Что касается непосредственно нашего видения формата "3+3". Вы знаете, что в него входят Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Иран и Турция. Процесс становления формата продолжается. Проведено три заседания, работа выстроена на основе принципа "региональным проблемам – региональные решения". Основной акцент делается на последовательном гармоничном развитии стран-участниц в экономике, энергетике, транспорте, культуре. Проводятся контакты по линии экспертного сообщества. Уверены, активное участие в работе всех членов, включая, конечно, и Грузию, двери для которой открыты, будет способствовать стабильности и процветанию всего региона", – поведала Мария Захарова.

Напомним, прошлогодняя министерская встреча платформы "3+3" прошла в Стамбуле 18 октября.