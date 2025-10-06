Россия стала крупнейшей экономикой мира

Россия не только преодолела все трудности, вызванные обрушившимися на нее санкциями, но и вывела экономику страны в лидеры стран "Большой двадцатки", показав самую низкую безработицу.

В России по итогам третьего квартала текущего 2025 года зафиксирована самая низкая безработица среди стран G20, свидетельствуют данные национальных статслужб.

Доля безработного населения в России не меняется с июня и составляет всего 2,2%, тогда этот показатель крупнейших экономик мира превышает 3%, передает РИА Новости.

Похвастаться такими показателями большинство крупных экономик не может – все чаще они сталкиваются с ростом безработицы. Так, в Мексике она выросла сразу на 0,3 процентного пункта, до 3%. На 0,2 процентного пункта за квартал безработица выросла в Австралии, Китае, Канаде и Турции, на 0,1 - во Франции, Германии и Японии, растет число безработных в США и Великобритании.

Наиболее заметное снижение безработицы, на 0,4 п.п., до 5,2%, показали Индия, на 0,2 – Бразилия и Италия, до 5,6% и 6,1%, а ниже 3% она была лишь в Южной Корее (2,5%) и Японии (2,6%), свидетельствует статистика.