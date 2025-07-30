Россия стала главным импортером узбекских арбузов

Экспорт арбузов из Узбекистана вырос почти в два раза за полгода, а РФ стала крупнейшим покупателем, приобретя более половины всей продукции.

Узбекистан значительно нарастил экспорт арбузов в первой половине 2025 года – объемы поставок за рубеж выросли в 1,7 раза, составив 130,6 тыс тонн. Об этом говорят данные Национального статкомитета Узбекистана.

Более половины этого объема (66 тыс тонн) ушло в Россию, которая осталась крупнейшим рынком сбыта. По сравнению с прошлым годом поставки в РФ заметно увеличились, однако конкретные темпы роста не уточняются.

Согласно данным статведомства, рост экспорта составил 52,7 тыс тонн по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Доход от продаж достиг почти $30 млн.

Вслед за РФ, крупнейшими импортерами стали Казахстан (44 тыс тонн) и Кыргызстан (19 тыс тонн). В пятерку также вошли Беларусь (968 тонн) и Монголия (618 тонн).

Ранее аналитики проекта EastFruit отмечали, что росту поставок способствовал как высокий урожай, так и падение внутренних цен на арбузы в начале сезона.