Вестник Кавказа

Россия справится с новыми санкциями – глава МИД

Россия справится с новыми санкциями – глава МИД
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров заявил, что Россия сможет справиться с новыми санкциями. Он добавил, что вывод основан на оценке и анализе экономистов и политиков.

Руководитель российской дипломатии Сергей Лавров сообщил, что Россия сегодня справляется с санкционным давлением. Он выразил уверенность, что страна справится с новыми ограничениями.

Глава внешнеполитического ведомства России напомнил, что в настоящее время в отношении государства объявлено беспрецедентное количество санкций.

Министр иностранных дел страны также подчеркнул, что такой вывод основан, в том числе, на оценке и анализе многих независимых западных экономистов и политиков.

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