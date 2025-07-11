Сергей Лавров заявил, что Россия сможет справиться с новыми санкциями. Он добавил, что вывод основан на оценке и анализе экономистов и политиков.

Руководитель российской дипломатии Сергей Лавров сообщил, что Россия сегодня справляется с санкционным давлением. Он выразил уверенность, что страна справится с новыми ограничениями.

Глава внешнеполитического ведомства России напомнил, что в настоящее время в отношении государства объявлено беспрецедентное количество санкций.

Министр иностранных дел страны также подчеркнул, что такой вывод основан, в том числе, на оценке и анализе многих независимых западных экономистов и политиков.