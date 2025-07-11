Вестник Кавказа

Трамп анонсировал возможные пошлины против России и ее торговых партнеров

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Дональд Трамп считает пошлины против торговых партнеров РФ в 500% бессмысленными, однако готов пошлинам в 100%, если украинский конфликт не будет решен за 50 дней.

Лидер США Дональд Трамп сообщил, что сомневается в необходимости реализации проекта санкций против России, который подготовил конгресс. Так американский президент отозвался о проекте, который предусматривает пошлины в 500% в отношении торговых партнеров РФ. 

"Я не уверен, что нам это действительно нужно, но, безусловно, хорошо, что они (американские законодатели - ред.) этим занимаются"

– Дональд Трамп 

По словам Трампа, торговые пошлины в 500% являются бессмысленными.  

Однако Трамп анонсировал другие меры, которые предусматривают вторичные торговые пошлины в размере 100%, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашения по украинскому конфликту. При этом вторичные пошлины не потребуют согласования. 

"Мы можем ввести вторичные пошлины без одобрения сената и палаты представителей"

– Дональд Трамп

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