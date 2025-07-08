Трамп не стал отвечать о планах по новым санкциям против России

Дональд Трамп ушел от ответа журналистам на вопрос о том, планирует ли он в понедельник объявить о санкциях против РФ. Содержание готовящегося "важного заявления" так и осталось нераскрытым.

Президент США Дональд Трамп, ранее анонсировавший важное заявление по России на понедельник, не рассказал, будет ли оно касаться новых антироссийских санкций.

"Посмотрим, это мы увидим завтра"

– Дональд Трамп

На прошлой неделе американский лидер объявил, что готовится сделать в понедельник важное заявление по России, по его словам, РФ ждет "сюрприз".