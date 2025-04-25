Вестник Кавказа

Россия проведет товарищеский матч против участника ЧМ-2026

Россия проведет товарищеский матч против участника ЧМ-2026
© Фото: официальный сайт РФС
Сборная России по футболу сыграет против Иордании. Матч пройдет 4 сентября. Игра войдет в рейтинг ФИФА.

Российская футбольная сборная проведет товарищескую встречу против участника мирового первенства – сборной Иордании, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Игра между двумя национальными командами запланирована на 4 сентября. В РФС добавили, что город и арена будут объявлены дополнительно. Кроме того, матч войдет в рейтинг ФИФА.

Стоит добавить, что в текущем году Иордания отобралась на чемпионат мира по футболу 2026 года. Помимо этого, в прошлом году национальная сборная пробилась в финал Кубка Азии.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1180 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.